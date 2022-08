Campanha de vacinação contra poliomielite e outras doenças começa no Acre

O Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), iniciou a distribuição nesta segunda-feira, 8, dos imunizantes com o foco na prevenção da poliomielite e na atualização da situação vacinal de menores de 15 anos contra várias doenças em todos os municípios.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação vai até 9 de setembro. A Sesacre informa que a estimativa do Ministério da Saúde para o Acre é que o estado tenha 80.203 crianças a serem vacinadas contra a pólio, no público-alvo.

A secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano, explicou que a meta estadual é atingir, pelo menos, 95% de cobertura vacinal. “No ano passado a vacinação contra a doença atingiu cobertura de 35,46% da faixa etária específica. Esperamos superar esses números para proteger nossas crianças e jovens”, disse.

Para a coordenadora do Plano Nacional de Imunização (PNI), Renata Quiles, o objetivo da vacinação é manter o Acre livre da poliomielite e empreender esforços para a erradicação da doença. “Precisamos atualizar a situação vacinal, proteger a população contra as doenças imunopreveníveis e reduzir os bolsões de não vacinados”, afirmou.

A ação de multivacinação oferece as doses contra as seguintes doenças: Hepatite A e B; Pentavalente; Pneumocócica; VIP, VRH; Meningocócica C; Vacina Poliomielite Oral; Febre amarela; Tríplice viral; Tetraviral; DTP; Varicela; HPV quadrivalente. Para os adolescentes: HPV, dT, Febre amarela, Tríplice viral, Hepatite B, dTpa e Meningocócica ACWY.

Ainda conforme a secretaria, no dia 20 de agosto, haverá um “Dia D” de imunização para os dois públicos-alvo.