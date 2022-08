Eleições no Acre: veja agenda dos candidatos ao Governo para este sábado

No primeiro final de semana da campanha, os candidatos ao Governo do Estado do Acre terão uma vasta agenda, entre bandeiraços, adevivaços, reuniões e encontros no interior. Veja, abaixo, as agendas deste sábado (20) dos sete candidatos que disputam a vaga nas eleições 2022.

Gladson Cameli

10h30 – evento com a classe dos terceirizados. Local: R. Rio Grande do Sul, 182 – Centro (Auditório da Livraria PAIM) – BRASIL – Acre – Rio Branco.

Jorge Viana

8h – Jorge Viana, Marcus Alexandre e Nazaré Araújo participam do ato “Abraço ao Palácio”, com caminhada da Praça da Revolução até o Palácio Rio Branco, no centro de Rio Branco.

À tarde, participam de reunião na Vila Verde, na BR 317.

À noite participam de reuniões em bairros do Segundo Distrito (Benfica e Vila da Amizade).

Mara Rocha

9h – inauguração do Comitê em Capixaba;

16h – Caminhada da Esperança em Brasileia;

18h – inauguração do Comitê em Brasileia;

20h – inauguração do Comitê em Epitaciolândia.

Petecão

9h – deslocamento para Brasileia/Epitaciolândia;

17h – inauguração do Comitê da coligação “Com a Força do Povo” e lançamento da candidatura da professora Marissanta Rodrigues (Pros), em Brasileia;

19h – inauguração do comitê da coligação “Com a Força do Povo” e lançamento da candidatura de Rubens Rodrigues (PSD), candidato a deputado estadual, em Epitaciolândia;

23h- deslocamento para Rio Branco.

Professor Nilson

10h – Lançamento da campanha do candidato a deputado federal Ninawá, em Porto Acre, e, logo após, encontro com lideranças de Porto Acre.

O site Contilnet não teve acesso às agendas dos candidatos Márcio Bittar e David Hall.