Campeões da 4ª etapa do Acreano de Motocross estão definidos; veja pódios

A abertura da Expoacre foi marcada pela disputa da quarta etapa do Campeonato Acreano de Motocross, no último fim de semana, em Rio Branco (AC). A competição reuniu mais de 60 pilotos do Acre, Amazonas, Rondônia, além de representantes do Peru e da Bolívia. (Veja o pódio de cada categoria no fim do texto)