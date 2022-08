Campeonato Acreano Feminino: segunda rodada começa nesta segunda-feira

=> Confira a tabela completa do Campeonato Acreano Feminino 2022

Na partida de fundo, às 18h, o Rio Branco-AC tenta a recuperação diante da Assermurb. O Estrelão é o lanterna do grupo B sem ponto somado. A Assermurb está na vice-liderança do grupo A com três pontos, superada pelo Sena Madureira no saldo de gols.