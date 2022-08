Campeonato Acreano Feminino: veja quem lideram o grupo A

O grupo A do Campeonato Acreano Feminino tem novo líder, ou melhor, novos líderes. No encerramento da segunda rodada do primeiro turno, nesta quinta-feira (25), no estádio Florestão, em Rio Branco, Assermurb e Andirá golearam Rio Branco-AC e Adesg, respectivamente, e ultrapassaram o Sena Madureira na classificação, dividindo a ponta com seis pontos cada.

Na preliminar, que começou às 16h, a Assermurb entrou em campo para enfrentar o atual campeão, Rio Branco-AC, e não tomou conhecimento do rival, aplicando 7 a 0. Na sequência, o Andirá encarou a Adesg, até então líder do grupo B, e fez 8 a 0.