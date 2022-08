Cancelado: Secretário confirma que Festival do Açaí não terá show de João Bosco e Vinícius; veja atrações substitutas

Após a polêmica da contratação da dupla sertaneja João Bosco e Vinícius para o 23º Festival do Açaí, a Prefeitura de Feijó realiza, neste domingo (14), o encerramento apenas com atrações locais.

Segundo a decisão do juiz Marcos Rafael Maciel de Souza, além do cancelamento, o prefeito de Feijó, Kieffer Cavalcante, deve ofertar ações públicas para a população no valor estimado do cachê da dupla, R$ 319 mil. Entenda o caso: Festival do Açaí em Feijó tem show de João Bosco e Vinicius suspenso pela Justiça

A coluna Douglas Richer do site ContilNet, entrou em contato com o secretário municipal de Administração e presidente da comissão organizadora do Festival do Açaí e de Praia de Feijó, Wisley Monteiro de Lima, que confirmou que não haverá apresentação dos sertanejos devido a decisão judicial. “Devido a decisão judicial ficamos impossibilitados de contratar João Bosco e Vinícius. Teremos apenas atrações locais: Ricardo Pinheiro, Naiara Vilela, Trio Furacão e Daniel Pinheiro”.