Candidata a vice-governadora pelo União Brasil acredita na vitória de Marcio Bittar

A candidata a vice-governadora pelo União Brasil (UB), a médica Geórgia Micheletti, afirmou na manhã desta quinta-feira, 25, que a campanha do candidato à governo do estado, Márcio Bittar, vem tomando corpo à medida que a população vem conhecendo o trabalho realizado por ele como senador da República.

Para Geórgia, o compromisso e a demonstração das atividades parlamentares já realizadas demonstram que Márcio Bittar pode fazer muito mais para o povo acreano.

“Existe um retorno positivo da população que está aderindo à campanha e ajudando a divulgar nossa candidatura”, afirmou a médica-candidata.

A expectativa é de vitória e, para isso, as propostas estão sendo apresentadas a todos os eleitores.

Ainda pela manhã, a agenda dos candidatos contou com um debate feito com colaboradores de mais uma empresa local e uma caminhada nos comércios da Via Chico Mendes.