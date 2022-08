Candidato a deputado federal Gerlen Diniz declara apoio a Alan Rick para o Senado

O atual deputado estadual e candidato a deputado federal Gerlen Diniz (Progressistas) usou as redes sociais para declarar apoio ao candidato a Senador Alan Rick (União Brasil). Gerlen escreveu “Alan Rick, meu senador 444” em uma foto posada em que também aparecem o ex-prefeito de Sena Madureira, Jairo Cassiano, e o primeiro suplente de Alan Rick, Gemil Júnior.

Gerlen é uma importante força política em Sena Madureira, município que tem o terceiro maior colégio eleitoral do Acre. Foi vereador do município, é deputado estadual em segundo mandato, foi líder do governo Gladson na Aleac, e disputou a prefeitura de Sena Madureira em 2020, quando teve 42,37% dos votos.

O deputado comentou a declaração de apoio. “Além de trazer emendas para o nosso estado, Alan apresentou projetos importantes, defendeu aqueles irmãos que fazem medicina na Bolívia, então, ele tem um papel importante no cenário estadual e pode, ainda, dar muitos frutos para o nosso estado. Eu estou com Alan Rick. Vou apoiá-lo e tenho certeza de que ele vai vencer e, se Deus quiser, eu também vou chegar lá como deputado federal.” – disse Gerlen.

Para o governo, Gerlen, naturalmente, apoia o candidato de seu partido, o governador Gladson Cameli que chegou a declarar Alan Rick como seu senador e, posteriormente, o convidou para ser o vice da chapa. “Durante um bom tempo, o Alan foi o nosso candidato a senador. Ele foi apresentado para nós, do Progressistas, como candidato a senador do governador e ai nós fizemos parcerias, e, no momento em que, em razão da dificuldade de coligação, ele não pode estar na mesma chapa, a gente não vai jogar no lixo essa parceria que vem lá de trás. Penso que o Acre ganha muito com ele como senador da república.” – completou.

Alan Rick comemorou o apoio. “Fico muito feliz em ter o deputado Gerlen Diniz no nosso time. Ele conhece o nosso trabalho por Sena Madureira, e por todo o Acre. Com muito trabalho conseguimos enviar recursos para os 22 municípios. Só para Sena foram mais de R$ 30 milhões. E a proposta é unir, é fazer mais pelo nosso povo.” – disse.