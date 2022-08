Candidato ao governo, Nilson Euclides realiza encontro no CREA

Em palestra de 88 minutos no auditório lotado do CREA nesta terça-feira, 16, o professor Nilson Euclides, candidato ao Governo do Acre pelo PSOL, classificou como “angustiante” o atual perfil socioeconômico do Acre onde até a produção de mandioca sofreu um retrocesso de 40%.

Ele também criticou a adesão da bancada federal do Estado às emendas secretas cuja destinação precisam de esclarecimento e desafiou os candidatos a assumirem o compromisso de descartar a reeleição para cargos majoritários.

Segundo Nilson Euclides, ao governar de olho na reeleição o Executivo é obrigado a manter ao seu redor caciques políticos que deem sustentação às suas ambições e a administração segue sem a definição de um projeto de desenvolvimento com foco na redução da desigualdade social.

O candidato lembrou que seu programa de Governo prevê prioritariamente a participação popular, a transparência e o desenvolvimento. “Quando digo participação popular incluo desde as associações de bairros aos conselhos mais poderosos do País, como o CREA que não foi ouvido na elaboração do Orçamento de R$ 7,8 bilhões que o Estado tem para este ano”, argumentou.

Nilson Euclides desafiou alguém a dizer onde a atual gestão assentou um só tijolo nestes quatro anos, lembrando que anel viário e pontes não contemplam a população mais pobre do Acre, que sofre com a falta de habitação popular, saneamento básico e escolas de qualidade.

Em seu plano de governo, Nilson Euclides assumiu o compromisso de construir pelo menos uma escola conceito, que chamará de Centro Integrado de Educação e Sociabilidade. O projeto integrará educação, esportes, artes, saúde e segurança pública em uma das áreas mais expostas à violência e à miséria da Capital.

O candidato também fez a defesa do agronegócio, mas lembrou que para este segmento ser competitivo é preciso incluir a agricultura familiar, a pequena propriedade e a industrialização, no Acre, dos grãos aqui cultivados para agregar valor e gerar empregos.

O evento teve a participação da presidente do CREA, a engenheira civil Carmem Nardino, do vice-presidente Mateus Santos e toda a diretoria da entidade. Ao final dos debates Nilson Euclides recebeu um exemplar da “Carta Aberta aos candidatos ao Governo do Estado do Acre” que será entregue aos demais postulantes ao cargo. Carmem informou que o CREA-AC possui 6,5 mil profissionais registrados e possui membros nas mais diferentes repartições da administração estadual.