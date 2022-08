Candidato Oséias Silva reúne mais de 600 pessoas em apoio à Marcia Bittar e Bolsonaro

O evento denominado pelo candidato como ato de apoio à candidata Márcia Bittar para o senado e a reeleição de Bolsonaro na noite da última segunda, 29, reuniu mais de 600 pessoas no espaço GRAN RESERVA. Um número bem relevante para um início de semana, visto que o evento foi divulgado em menos de 48h de forma orgânica.

Sgt Oséias que assumiu com 19 anos o bairro 6 de agosto e foi presidente por 8 anos declarou: “Estamos fazendo uma campanha limpa para mostrar que é possível uma pessoa crescer na periferia, lidar com a juventude e assumir responsabilidades mesmo sendo jovem, entrei na política por vocação, aprendi nos desbravadores que devemos insistir, persistir e nunca desistir dos nossos sonhos, não quero ser deputado de gabinete, quero ser um deputado que esteja presente nas comunidades e cobre mesmo o poder público melhorias de vida para a população”.

Marcia Bittar discursou pautando temas como, luta contra a legalização do aborto e das drogas, maior rigor nas leis penais e outros assuntos já conhecidos da visão direitista.

“Foi um grande evento e surpreendente” disse mais o candidato a deputado estadual sgt Oséias Silva (PL) feliz com sua militância, relatando sair mais motivado. O evento contou com a presença do pai do candidato, Orlando Bezerra, que é professor e cabo da PM aposentado, além de ex-vereador e ex-secretário de educação do município de Tarauacá. Estava também Gisele Nascimento, ex-vereadora de Rio Branco, representando as igrejas Casa da Bênção no Acre estava o pastor Joabe Gomes (militância cristã), além de demais familiares do candidato que estavam no dispositivo de honra. Oséias vêm fazendo grandes movimentos, mas suas agendas contêm mais visitas a famílias nas comunidades de Rio Branco e interior do estado.