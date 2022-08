Candidatos ao Governo do AC apostam em funk e xote para seus jingles; confira músicas

Há dois dias começou a campanha eleitoral e pelos próximos 45 dias os candidatos estarão nas ruas pedindo voto e usando as armas que têm para serem lembrados pelos eleitores.

Uma das principais ferramentas dos candidatos são os jingles, termo da língua inglesa que se refere a uma mensagem musical publicitária e elaborada com um refrão simples e de curta duração, a fim de ser lembrado com facilidade.

E a intenção é mesmo ser chiclete e grudar na cabeça do povo. No Acre, pelo menos três candidatos já saíram na frente e lançaram suas músicas exclusivas: Petecão apostou em uma composição com ritmo ao estilo xote, assim como Mara. Já Gladson, ousou com um Funk.

Confira abaixo as três composições: