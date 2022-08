Cantor acreano participa do Programa do Ratinho nesta segunda-feira

Natural de Rio Branco, Dan Lins de 24 anos fará uma participação no programa do Ratinho, no SBT, nesta segunda-feira (15).

Em entrevista exclusiva para a coluna Douglas Richer, o acreano contou detalhes sobre sua participação no novo quadro do SBT.

“Uma agente de talentos ficou sabendo do meu trabalho, entrou em contato comigo e aí me indicou para a produção interna do Ratinho para participar do quadro novo “Desafiando o maestro””.

“É um quadro em que um certo número de cantores se apresenta e tem que manter a afinação constante. Se desafinar, você vai para um chuveiro se molhar. Tomara que consiga ganha uma premiação”, disse.

Morador do portal da Amazônia, Dan Lins deixou o Acre há cinco anos para estudar e investir em sua carreira artística, mais não abre mão de curtir férias na terra natal. “ Deixei o Acre em 2017, inicialmente me mudei pro Rio Grande do Sul pra fazer música na universidade federal de Pelotas. E esse ano, transferi e me mudei pra São Paulo. Me mudei pra fazer faculdade de música fora e tentar a vida.”

Dan sempre contou com o apoio dos amigos e da família, e não esquece disso. O acreano agradeceu a todos e desabafou sobre a falta de apoio aos artistas no estado.

“Nossa com certeza, na vida eu posso reclamar de muitas coisas, mas minha família e meus amigos certamente nunca vão ser um motivo. Sempre me apoiaram quando até mesmo eu duvidei da minha capacidade. E para a população do Acre em geral, eu sei que tem grandes talentos por aí que merecem grande destaque, que nossas oportunidades são limitadas e ir para fora dá medo, principalmente sem algum apoio, mas não desistam porque a hora de brilhar uma hora chega e faz todo o esforço valer a pena”.

A apresentação vai ao ar às 20h15 no horário local.