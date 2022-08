Cantor sertanejo é preso contra fraudes na compra de respiradores para o tratamento da Covid-19

A PF não divulgou quem são os outros alvos da Operação Ar Puro. Se condenados, os investigados devem cumprir penas que variam de 11 a 18 anos de reclusão e multa.

Almir Matias é suspeito de envolvimento em um esquema de corrupção teria desviado 70% do valor que recebeu para gerenciar os serviços públicos da saúde da Prefeitura de Guarujá. Entre os R$ 153 milhões pagos para investir na área, ele ficou com R$ 109 milhões.

Em entrevista ao Fantástico, o prefeito negou ter proximidade com Almir Matias, porém, há registros de mensagens trocadas com a primeira-dama, Edna Suman, pedindo para ela buscar R$ 50 mil com Almir. Segundo as investigações, essa ação é propina. O prefeito Valter Suman chegou a ser preso. Atualmente, ele responde em liberdade.