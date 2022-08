Casal que desenvolve ações humanitárias no AC há mais de 10 anos precisa de ajuda

O casal Peterson e Pamela Moraes, junto com os três filhos, Micael, de 10 anos, Miguel, de 6 e Natanael, de 5 anos, desde 2010 cumprem um papel de ajudar, de forma filantrópica, pessoas no Acre que estão em situação de vulnerabilidade. A exemplo do Lar Ester, que atende crianças de zero a 12 anos sob medida protetiva em casos de abuso ou maus-tratos por parte dos pais ou responsáveis.

Eles atuam coordenando alguns trabalhos nas áreas de misericórdia, treinamento e mobilização, bem como em parceria a igrejas locais.

Agora, é a família que precisa de ajuda. Segundo Peterson,

Há alguns eles compraram um Chevrolet Spin de 7 lugares, veículo usado não apenas para atender a família, mas também, para realizar o trabalho humanitário.

“Recentemente, ao fazer uma viajem rápida ao interior para uma visita institucional aos familiares de duas irmãs em acolhimento conosco, o nosso carro teve o motor danificado de forma grave a ponto de ser mais compensador a substituição ao invés do conserto”, diz o casal.

Eles fizeram o gasto estimado para conserto que totaliza quase R$ 10 mil conforme detalhado:

Motor novo R$ 5.500.

Pagamento do frete do motor R$ 500.

Kit de embreagem R$ 500.

Bomba de óleo R$ 400.

Mão-de-obra dos mecânico R$ 3.000.

Para colaborar com o casal, para que continuem com os trabalhos de ajuda a quem precisa, pode enviar um Pix de qualquer valor parta [email protected]