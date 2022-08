Casemiro estreia pelo Manchester United em vitória fora de casa

O Manchester United deu uma resposta ao seu torcedor neste sábado, tanto em campo quanto na janela de transferências. No jogo que marcou a estreia do volante brasileiro Casemiro pelo clube, os comandados de Erik ten Hag venceram o Southampton por 1 a 0 fora de casa, no St. Marys’s Stadium.

O jogo foi válido pela quarta rodada do Campeonato Inglês e marca a recuperação do time de Manchester, que venceu a segunda partida consecutiva e saltou na tabela após um início ruim de campeonato.

Com duas derrotas e duas vitórias, o Manchester United chega a seis pontos e sobe para a sexta colocação da tabela, provisoriamente. Já o Southampton fica no meio da tabela, com quatro pontos conquistados neste início de campeonato.

Erik ten Hag repetiu a estratégia utilizada na vitória sobre o Liverpool, repetiu o elenco e manteve nomes como Cristiano Ronaldo, Fred e Maguire no banco de reservas. Os dois primeiros entraram na partida no segundo tempo, assim como Casemiro, recém-contratado do Real Madrid.

A partida foi equilibrada durante o primeiro tempo. O Manchester teve a melhor oportunidade, mas viu o Southampton atacar com perigo em alguns momentos. A jogada de maior perigo dos visitantes saiu em lance de bate-rebate na área, com uma finalização atrás da outra, mas os zagueiros e o goleiro do Southampton salvaram o lance ao se lançarem na direção da bola.

Com cerca de 30 minutos do primeiro tempo, o técnico Erik ten Hag colocou Cristiano Ronaldo, Casemiro e Fred para aquecerem, mas o time voltou igual do intervalo. Mesmo sem alterações, o Manchester cresceu de produção ofensiva no segundo tempo.

Primeiro, assustou em finalização de McTominay, defendida pelo goleiro. O placar foi aberto aos 10 minutos com um belo gol de Bruno Fernandes. O meia português emendou chute de primeira na área após cruzamento cerceito de Dalot.

Aribo quase empatou para o Southampton 10 minutos após o gol sofrido, mas o goleiro espanhol David De Gea fez a defesa no lance. Ten Hag mexeu no time e colocou Cristiano Ronaldo na partida, que passou a ficar mais concentrada no meio de campo.

Novo camisa 18 do Manchester United, o volante Casemiro estreou no futebol inglês aos 34 minutos da segunda etapa, com direito a bandeiras do Brasil mostradas nas arquibancadas e nome cantado pela torcida visitante. Outros dois brasileiros ainda vieram a campo na reta final do jogo. O meia Fred, pelo Manchester, e o zagueiro Lyanco, pelo Southampton, que atuou como atacante nos minutos finais da partida.

Nos acréscimos, Sekou Mara quase empatou com uma finalização de bicicleta, mas a zaga do Manchester se salvou em cima da linha. O mesmo Mara voltou a assustar em finalização de primeira no lance seguinte, mas mandou a bola para fora.

Na próxima rodada, o Southampton receberá mais um adversário difícil em seu estádio, o Chelsea. Já o Manchester jogará novamente fora de casa, contra o Leicester City.