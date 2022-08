Casos de Família, do SBT, sairá do ar após mais de 14 anos

Uma eventual retomada da atração, no ano que vem, ficou em aberta. “A emissora informa que o programa poderá voltar em 2023, com nova temporada e novas histórias. Vale lembrar que a apresentadora Christina Rocha permanecerá contratada do SBT. No horário da atração serão exibidas novelas. Casos de Família ficará no ar até 7 de setembro.

O final do programa, que é baseado nos conflitos interpessoais entre membros da mesma família, vizinhos e até no ambiente de trabalho, já era ventilado na emissora por causa dos baixos índices de audiência. No ar desde maio de 2004, a atração foi apresentada até 2009 por Regina Volpato. Desde então, conta com Cristiana Rocha.