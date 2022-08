CBF confirma realização da Copa Verde 2022; veja data

O formato de disputa e as datas ainda serão revelados pela CBF, o que deve acontecer até sexta-feira, dia 26. A informação já havia sido adiantada pelo presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul.

A realização da Copa Verde este ano é uma dúvida por causa do calendário curto em 2022, em razão da Copa do Mundo no Catar. A CBF vai encerrar todas as competições antes do início do mundial, marcado para o dia 20 de novembro.