CBF e parceiros tentam ‘despolitizar’ camisa da seleção a 100 dias da Copa

As iniciativas nascem com atraso. A apropriação da camisa da seleção por movimentos de direita e extrema-direita começou nas manifestações de junho de 2013 e foi se consolidando nos anos seguintes. A CBF passou a ter interesse nesta despolitização a partir da gestão atual, eleita este ano. Sob a presidência de Rogério Caboclo, afastado do comando em 2021, a entidade nunca procurou tratar desta questão.

A CBF tem feito manifestações sutis para tentar não se associar com correntes políticas. Há um ano no poder (somados o tempo como interino e efetivo), o atual presidente, Ednaldo Rodrigues, por exemplo, ainda não se encontrou com Bolsonaro — e não pretende fazê-lo.