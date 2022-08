CBF paga R$ 1,6 milhão de multa à Fifa e avança por amistosos

A Fifa confirmou o cancelamento da partida entre Brasil e Argentina, que seria realizada em setembro, pelas Eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. O jogo suspenso ficou conhecido como “Clássico da Anvisa”, por conta da entrada de profissionais da agência no gramado. A decisão veio em acordo com as duas seleções, que retiraram seus recursos da Corte Arbitral do Esporte (CAS), nos quais pediam os pontos do confronto.