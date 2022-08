Com foco em cosmético e perfumaria, Casa Belmina é destaque do Sebrae na Expoacre

Com a loja desde 2015, no Via Verde Shopping, a empresária Gisélia Bezerra apresenta uma proposta de produtos vintage. Ela busca mais do que comercializar produtos, ela aposta no empoderamento feminino.

“Pensei em algo mais natural, meio retrô, que fosse fundamentalmente natural, que tivesse essa coisa do empoderamento feminino e o cuidado com espaço. Minha filha, Lara, que é arquiteta, conseguiu captar exatamente como eu queria, pensamos na loja durante dois ou três anos”, lembrou.

“Ela como arquiteta conseguiu captar o que eu queria para loja. Nós ficamos 2015, 2016 e 2017 em uma loja no aviário e trabalhávamos mais com cosméticos, não tinha essa pegada de aromatização e aromaterapia”, acrescentou a empresária.

A mudança veio em 2018, com a ida para o shopping. “Antes eu já tinha tido consultoria com o Sebrae, desde o início. Quando eu decidi ir para o shopping eu também pedi apoio ao Sebrae, eu sou extremamente grata a esta instituição, que deixa a gente segura. O Sebrae me ajudou por meio de várias consultorias, a financeira, de gestão l, marketing, do site e me apoiou demais”, disse agradecida.

Na Expoacre ela resolveu apostar na água perfumada “nossa casa”, criação da loja. “E resolvemos criar uma linha nossa, pretendo dar continuidade na linha de aromatização e ambiente. Toda aromatização para casa, aromaterapia, com os óleos essenciais, cosméticos de cuidado pessoal, trouxemos a presença da Casa Belmina em um evento grandioso como a Expoacre”, comemorou.

Com produtos para todos os gostos de bolsos, a partir de R$ 30 até R$ 600, a loja atende uma vitrine de beleza e perfume.