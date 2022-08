Censo 2022: IBGE abre inscrição para 157 vagas e salário até R$ 3 mil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) segue com inscrições gratuitas para recenseador no Censo Demográfico de 2022. Os detalhes estão publicados no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (10/8).

São 152 vagas para agente de pesquisas e mapeamento, com salário de R$ 1.387,50 e jornada de trabalho de 40h, sendo oito diárias. Também há cinco oportunidades para supervisor de coleta e qualidade, com remuneração de R$ 3,1 mil e expediente de 40h por semana, oito por dia.

Veja:

As inscrições devem ser feitas de forma presencial de hoje a 16/8/2022. Para realizar o cadastro, o candidato deve comparecer a um dos postos de inscrição do IBGE e entregar o formulário.