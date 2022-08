Centro de Referência para Imunobiológicos terá horário estendido no período da noite

O Centro de Referência para Imunobiológicos (Crie) da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) passará a funcionar, a partir do dia 1º de setembro, no período da noite, de segunda a sexta-feira, das 19h às 21h. Nos fins de semana e feriados fica aberto ao público das 8h às 12h e das 14h às 18h.

O Crie tem como finalidade facilitar o acesso à população, em especial dos portadores de imunodeficiência congênita e de outras condições especiais de morbidade às vacinas.

O Crie atende de forma personalizada o público que necessita de produtos especiais, de alta tecnologia e alto custo que são adquiridos pelo Programa Nacional de Imunização (PNI). Porém, para fazer uso desses imunobiológicos, é necessário apresentar a prescrição com indicação médica (com CID10) e relatório clínico do caso (em receituário ou outro documento, como cópia de resultado de exame que comprove o laudo).

O Crie, em Rio Branco, fica localizado na Av. Getúlio Vargas, Centro, nº 595. Os contatos podem ser realizados pelos números: (68) 3224-7546 e WhatsApp (68) 98402-1136. Os interessados devem se dirigir ao local portando cartão do SUS ou CPF.