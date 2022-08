César Messias é escolhido pelo PSB como primeiro suplente de Jenilson Leite ao Senado

O ex-vice-governador César Messias é o excolhido do PSB para ser o primeiro suplente do candidato da sigla ao Senado Jenilson Leite.

César tem um extenso currículo na gestão e administração pública e é o presidente do PSB no Acre. Ele foi vice-governador por dois mandatod, na gestão de Binho e na primeira de Tião Viana, foi prefeito de Cruzeiro do Sul e também foi deputado estadual e federal.

“O nosso grupo é muito qualificado. Nós temos um companheiro, que se hoje nós fossemos comparar essas eleições à uma partida de futebol, nós diríamos que temos um dos melhores técnicos, que é o nosso companheiro César Messias. César te agradeço muito pela firmeza”, reconheceu Jenilson Leite ao anunciar o companheiro na chapa.

Sobre César Messias

Foi eleito deputado estadual do Acre, em 1990 e reeleito em 1994 e 1998. Foi ainda secretário estadual de Assistência Social entre 1997 e 1998.

Em 2000 deixou a Assembleia Legislativa para concorrer à Prefeitura de Cruzeiro do Sul, sendo eleito.

Em 2006 foi eleito vice-governador de Binho Marques e em 2010 foi novamente eleito vice-governador, desta vez no mandado de Tião Viana e, em 2014, elegeu-se deputado federal com 26.448 votos.

Atualmente é presidente estadual do PSB no Acre.