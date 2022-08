Chamada de “talarica” por causa do Imperador, filha de Gretchen se defende

A influenciadora Jenny Miranda usou as redes sociais nesta terça-feira (23/8) para falar sobre o caso envolvendo a filha e Adriano Imperador. Beatriz Miranda, de 18 anos de idade, é neta de Gretchen, filha de Jenny e estava vivendo um affair com o ex-jogador de futebol.

Entretanto, a jovem garota acusou a própria mãe de talaricagem. Segundo Beatriz, Jenny Miranda tentou se aproveitar do caso apenas por fama. Acusada, a influenciadora se defendeu. “Não vou ficar me defendendo, me justificando de algo que não tenho culpa. Só não vê quem é cego o que está acontecendo”, disparou Jenny.

