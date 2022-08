Chamado de “Whitney Houston da putaria”, Livinho impressiona com voz

Um cantor viralizou por cantar bem. Parece brincadeira, mas é verdade. MC Livinho participou do TVZ, programa do Multishow, e impressionou ao interpretar com Priscilla Alcantara, apresentadora da atração, a música É Isso Aí, de Ana Carolina e Seu Jorge.

O trecho do TVZ exibido na última segunda-feira (22/8) viralizou nas redes sociais, com mais de 3,4 milhões de acessos só no Twitter do Multishow.

O que mais surpreendeu o público é por que ele canta tão bem e tem uma voz tão bonita, mas preferiu se dedicar ao funk explícito. Houve quem o chamasse de “Whitney Houston da p*taria”.

Durante sua performance, Priscilla chegou a ficar em silêncio e apenas aplaudiu o convidado. Confira o vídeo e a repercussão: