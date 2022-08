Christina Rocha revela real motivo para o fim do Casos de Família

Christina Rocha participou do Venus Podcast nessa segunda-feira (29/8), e como já era de se esperar, falou sobre o fim do Casos de Família no SBT. Ela entregou que a saída do programa da grade vespertina do canal se deve à falta de recursos. “É um formato engessado. Em 13 anos chega uma hora que acaba sendo repetitivo”, revelou.

“O que gostaria era de ter feito [o programa] em outras cidades, mas não tivemos condições. Queria uma mudança, alguma coisinha nova, não é fácil fazer 13 anos sem nenhum recurso, até pela falta de convidados”, explicou.

“Eu já tinha conversado sobre isso, sobre a possibilidade de dar uma melhorada em algumas coisas. Eu já imaginava [que iria acabar], a gente sempre foi o coringa da casa. O Casos de Família é sobrevivente”, acrescentou a apresentadora.

