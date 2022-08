Cine Araújo lança promoção de ingressos no Via Verde Shopping

O Cine Araújo, localizado no Via Verde Shopping, está com promoção de ingressos até o fim de setembro. Todas as terças-feiras a meia entrada custará 15 reais e inteira 30. E para aproveitar a promoção, o Cine Araújo está com novos filmes em cartaz.

“Gêmeo Maligno” é um filme de terror psicológico que conta a história de uma família que tem que enfrentar a verdade insuportável sobre seu filho gêmeo sobrevivente. Após um trágico acidente que matou um de seus filhos, Rachel e Anthony decidem se mudar e se concentrar em seu filho gêmeo sobrevivente, Elliot.

O que começa como um tempo de cura e isolamento no campo escandinavo se transforma em uma batalha desesperada pela alma de seu filho, quando uma entidade que afirma ser seu irmão gêmeo morto assume Elliot.

“X: A Marca da Morte” é um terror slasher que conta a história de um grupo de atores que se propõe a fazer um filme adulto na zona rural do Texas, sob o nariz de seus anfitriões reclusos. Quando os donos do local pegam seus jovens convidados no ato, o elenco se vê em uma luta desesperada por suas vidas.

E tem comédia brasileira em cartaz, no filme “Papai é Pop” Tom e Elisa veem sua rotina se transformar com o nascimento de sua filha Laura. A adaptação de Tom à nova vida interfere no vínculo do casal, além de mexer com a relação com sua mãe, Gladys, que o criou sozinha.

Em “A Fera”, o Dr. Nate Daniels (Idris Elba) é um homem que perdeu a mulher recentemente. Para viver o luto, ele decide retornar à África do Sul, local onde conheceu sua falecida esposa, para passar férias há muito planejadas com suas duas filhas (Iyana Halley e Leah Jeffries) em uma reserva natural administrada pelo velho amigo da família Martin Battles (Sharlto Copley), um biólogo da vida selvagem. Mas esse descanso há muito tempo esperado e tranquilo se transformará em um teste de sobrevivência quando um leão sedento de vingança começa a caçá-los.

“Trem-Bala” é para os cinéfilos que gostam do gênero de ação. Traz Brad Pitt de volta às telas como um assassino sem muita sorte em um dos trens mais velozes do mundo, o trem-bala Shinkansen, do Japão.

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA

SALA 01 – (2D) – GÊMEO MALIGNO – DUBLADO

TERROR – 108 MIN – verificar classificação

SÁB E DOM: 15h

Diariamente: 21h45

SALA 01 – (2D) – PAPAI É POP – NACIONAL

COMÉDIA – 109 MIN – verificar classificação

Diariamente: 17h15 e 19h30

____________________________________

SALA 02 – (2D) – MINIONS 2: A ORIGEM DE GRU – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 87 MIN – verificar classificação

SÁB E DOM: 14h30

Diariamente: 19h

SALA 02 – (2D) – THOR: AMOR E TROVÃO – DUBLADO

FANTASIA – 119 MIN – verificar classificação

Diariamente: 16h30 e 21h

____________________________________

SALA 03 – (2D) – DC LIGA DOS SUPERPETS – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 105 MIN – verificar classificação

SÁB E DOM: 15h

Diariamente: 17h

SALA 03 – (2D) – A FERA – DUBLADO

TERROR – 103 MIN – verificar classificação

Diariamente: 19h e 21h30

____________________________________

SALA 04 – SALA EM MANUTENÇÃO

____________________________________

SALA 05 – (2D) – PAPAI É POP – NACIONAL

COMÉDIA – 109 MIN – verificar classificação

SÁB E DOM: 15h

SALA 05 – (2D) – MINIONS 2: A ORIGEM DE GRU – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 87 MIN – verificar classificação

Diariamente: 17h

SALA 05 – (2D) – THOR: AMOR E TROVÃO – DUBLADO

FANTASIA – 119 MIN – verificar classificação

Diariamente: 19h

SALA 05 – (2D) – X: A MARCA DA MORTE – DUBLADO

TERROR – 105 MIN – verificar classificação

Diariamente: 21:30

____________________________________

SALA 06 – (2D) – TREM-BALA – DUBLADO

AÇÃO – 126 MIN – verificar classificação

SÁB E DOM: 15h15

Diariamente: 22h

SALA 06 – (2D) – GÊMEO MALIGNO – DUBLADO

TERROR – 108 MIN – verificar classificação

Diariamente: 17h45

SALA 06 – (2D) – A FERA – DUBLADO

TERROR – 103 MIN – verificar classificação

Diariamente: 20h

PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO