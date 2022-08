Cobra é encontrada dentro de carro em oficina mecânica do Acre; VEJA VÍDEOS

Uma jibóia com mais de um metro de comprimento foi encontrada no capô de um carro que estava estacionado há 15 dias na oficia mecânica do Zé Bedeu, no Conjunto Esperança, em Rio Branco.

O proprietário da oficina, Renato Lima de Holanda, disse que a cobra deu susto grande na equipe. “Tomamos um belo de um susto, mas claro que não íamos matar a bichinha, ela não estava fazendo nada, só dormindo mesmo”, disse.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e a cobra foi retirada. “Eles levaram a jibóia vermelha, que era até grande e disseram que será devolvida à natureza”, disse Renato.