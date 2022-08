Coisas surpreendentes que podem causar overdose e quase ninguém imagina

Quem passou a vida e conseguiu evitar os principais vícios em drogas e álcool, pode até pensar que não corre riscos de sofrer uma overdose. Mas não é bem assim: a ameaça pode estar dentro da nossa própria cozinha! Desde os alimentos mais “saudáveis” e nada suspeitos até os desejos difíceis de ignorar, existem inúmeros alimentos e bebidas cotidianas que têm o potencial de serem tóxicos — alguns até mataram pessoas.

Vitamina D –

Após a consulta com um nutricionista particular, um britânico começou a tomar uma dose diária de 150.000 unidades internacionais (UI) de vitamina D, que foi “375 vezes a quantidade recomendada”, de acordo com um relatório de caso da BMJ, publicado pela CNN. Em um mês, ele começou a sentir náuseas, dor abdominal, diarreia e vômitos, juntamente com cãibras nas pernas e um zumbido nos ouvidos.

Água –

A água é essencial para nossa sobrevivência e funções corporais, porém consumir muito em um período muito curto pode realmente resultar em envenenamento por água (também chamado de hidratação excessiva ou hiper-hidração). Houve alguns casos documentados, geralmente em competições de beber água, em que a ingestão excessiva de água dilui a concentração de sódio no sangue, criando um desequilíbrio de eletrólitos que pode ser fatal. Acredita-se que cerca de 14 pessoas morreram como resultado dessa condição. Atletas de resistência, como corredores de maratona, são os que entram mais em risco.

O consumo excessivo de água também pode resultar em hiponatremia, que ocorre quando os níveis de sódio no corpo ficam muito diluídos e as células começam a inchar. O inchaço pode causar muitos problemas de saúde, desde sintomas mais leves até potencialmente fatais.

Sal –

O sódio é vital para a realização de inúmeras funções corporais, mas muita concentração dessa substância pode fazer com que as células desidratem severamente em um processo chamado hipernatremia (oposto à hiponatremia), que pode levar a convulsões, coma e até mesmo morte.

Num caso infame de 2013, um jovem que foi desafiado por seus amigos a beber um litro de molho de soja entrou em coma e quase morreu por excesso de sal.

Sementes de maçã –

Os rumores são verdadeiros: sementes de maçã podem ser tóxicas. Mas seria preciso muitas delas para matar uma pessoa e só se forem ingeridas de uma certa maneira. Segundo a Britannica, as sementes de maçã contêm amigdalina, que é composta de cianeto e açúcar. Quando metabolizado e quebrado no sistema digestivo, este produto químico se degrada no altamente venenoso cianeto de hidrogênio (HCN) — uma dose letal que pode matar quase imediatamente.

Felizmente, a amigdalina só é acessível se as sementes tiverem sido esmagadas ou mastigadas. Além disso, o corpo humano ainda consegue processar HCN em pequenas doses. Precisaria em torno de 150 a vários milhares de sementes esmagadas (dependendo da variedade de maçã) para alguém estar em risco de envenenamento por cianeto – e a maçã média só tem de cinco a oito sementes.

Bananas –

Bananas são uma presença frequente nas dietas mais saudáveis, mas a fruta realmente têm o potencial de ser letal. Não é nem perto do número mítico comum de seis unidades, mas se você, de alguma forma, conseguir comer 400 bananas em um único dia, seu coração poderia parar de bater (se o estômago cheio ainda não te matou).

Isso é por causa de uma condição chamada hipercalemia, que resulta em uma overdose de potássio no sangue.

Cenoura –

Apesar de estar embalada com todos os tipos de boas vitaminas, minerais e fibras, as cenouras também contêm uma tonelada de betacaroteno — a molécula responsável pela cor laranja das cenouras — e se você comer demais, pode realmente ficar amarelo ou laranja.

Conhecida como carotenemia, a condição é o resultado de um excesso da molécula de caroteno no sangue, que tende a se acumular na camada mais externa da pele e, consequentemente, descolorí-la. A pessoa precisaria comer meia xícara de cenoura picada todos os dias por meses, ou tomar muitos suplementos orais de caroteno – que foi o caso de uma mulher de 66 anos em 2006, de acordo com um relatório de caso publicado no The Journal of Dermatology.