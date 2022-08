Coleta domiciliar do Censo 2022 do IBGE é lançada oficialmente na Expoacre

A Expoacre também foi o local escolhido para a cerimônia de lançamento da coleta domiciliar do Censo Demográfico 2022. A unidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Acre realizou o evento nesta segunda-feira (1), no galpão institucional.

No Acre aproximadamente 200 recenseadores já estão nas ruas, mas até 31 de outubro esse número poderá chegar a 680 de acordo com o chefe da Unidade Estadual do IBGE, Marco Esteves. Serão 1900 setores censitários onde serão coletados os questionários no estado.

Além de um questionário básico, será preenchido um questionário da amostra, em parte da população. Por exemplo, na capital Rio Branco, apenas 10% responderá o questionário mais completo, que contem perguntas específicas, como rendimento e informações sobre saúde da família. “Uma informação incluída será sobre o autismo, além de outros detalhes”, disse Marco Esteves.

Saiba mais:

No Brasil, nos próximos três meses, os recenseadores do IBGE visitarão 89 milhões de endereços, sendo 75 milhões de domicílios. A estimativa é de que sejam contadas cerca de 215 milhões de pessoas.

O Censo brasileiro é uma das maiores operações censitárias do mundo. No auge da operação, em torno de 183 mil recenseadores irão de porta em porta em todos os 5.570 municípios do país. Ao todo, são 452.246 setores censitários urbanos e rurais, 5.972 localidades quilombolas, 624 terras indígenas, 11.400 aglomerados subnormais e 5.778 grupamentos indígenas.