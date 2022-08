Coletivo de Teatro Acreano Tempo de Teatro lança Varadouro de Brincar

O Coletivo de Teatro Acreano Tempo de Teatro está na sua segunda edição do Varadouro Brinca, que será realizado neste final de semana, 27 e 28 de Agosto, das 14h às 18h, no Ateliê Varadouro, em Rio Branco.

O evento, que é voltado para atividades lúdicas e artísticas com crianças a partir dos quatro anos, ocorrerá na Baixa da Colina, Estrada do São Francisco, 600. Custará R$ 150,00, com descontos especiais e algumas vagas à preço acessível para famílias de baixa renda. Vale a pena cada centavo e cada segundo deste tipo de vivência.

Os motivos para valer a pena são óbvios, mas nem sempre suficientemente reconhecidos: as crianças participarão de atividades educacionais formatadas num modo brincante e criativo, com contação de histórias, leituras dirigidas, jogos teatrais, experiências culinárias, música e muita socialização promovida por socio educadores experientes. Nada melhor que um banho de cultura, espaço verde amplo e respirável, além de novas amizades e conhecimento para lavar a alma dos pequenos, quiçá da influência de aparelhos eletrônicos e redes sociais, ou mesmo do isolamento provocado pela pandemia.

O evento também contará com lanche coletivo, incluindo os preparados pelas crianças nas atividades, sendo que os responsáveis também podem levar provisões, principalmente para crianças com restrições alimentares.

O Coletivo também dispõe de quatro vagas reservadas para crianças que não tenham como arcar com os custos de inscrição, além de oferecer descontos no caso de duas ou mais inscrições realizadas juntas.