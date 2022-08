Coletivo Elas Fazem Acontecer participa pela primeira vez da Expoacre 2022

Com o objetivo de vender e expor seus produtos, o coletivo de mulheres Elas Fazem Acontecer está participando pela primeira vez da Expoacre.

Trinta e duas empreendedoras estão no espaço da Economia Solidária, que fica próximo da Arena de Shows Amilton Brito. Lá é possível encontrar acessórios femininos, confecção, comidas e doces.

A empreendedora Bianca Ferreira está vendendo acessórios folheados e resolveu expor na Expoacre para aumentar seu público e tornar a sua loja virtual @vitoriafolheadosoficial mais conhecida.

“Acredito que a feira vai ser bem vantajosa para que conheçam meu trabalho. As vendas estão melhorando dia após dia. Tenho a loja há pouco tempo, então, essa divulgação é importante”, declara.

Raissa Cristina de Souza, proprietária da loja virtual @lacinhos_da_helena aproveitou a oportunidade para apresentar suas tiaras e laços produzidos à mão.

“Essa é minha única renda. Passei a trabalhar com laços e tiaras quando me tornei mãe. Vi que era uma excelente oportunidade de negócio”.

Bárbara Avelino e Natália Regina Carvalho estão vendendo bombons, geleias, salames de cupuaçu e castanhas cristalizadas, em vários sabores.

“Nosso trabalho é todo artesanal. Temos uma parceria com Doces Lady Zú e Castanha da Bah. Queremos que mais pessoas conheçam nossos produtos e por isso estamos aqui nessa feira, que é a maior do estado”, declara Bárbara.

Coletivo Elas Fazem Acontecer

Idealizado, durante a pandemia, pela militante dos direitos humanos e feminista, Lidiane Cabral, com o apoio das cofundadoras, as assistentes sociais e empreendedoras, Lígia Martins Diel e Denila Soares.

Ela teve a ideia de ajudar mulheres de maneira coletiva. Hoje, são cerca de 230 mulheres que se fortalecem e se ajudam com o empreendedorismo.

“Percebi que unindo nossas lutas poderíamos amenizar as crises, inclusive financeiras, e nos fortalecermos. E criamos nossa rede de apoio, constituindo o principal objetivo do coletivo Elas Fazem Acontecer no Acre”.