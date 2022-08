Colisão entre carro e moto deixa homem ferido no PS de Rio Branco

O motociclista Cássio Araújo de Lima, 30 anos, foi vítima de um grave acidente de trânsito na noite deste sábado (6), entre as Vilas do Incra e do V, no km 39 da Rodovia AC-10, na estrada de Porto Acre, no interior do estado.

Segundo informações de testemunha, Cássio trafegava sozinho e sem capacete no sentido Vila do V/Vila do Incra, em uma motocicleta modelo Honda Twister 250, de cor preta, quando acabou batendo de frente com um carro modelo Fiat Uno de cor Branca. Com a força do impacto, a motocicleta ficou totalmente destruída.

O motociclista ficou com um hematoma na face e múltiplas escoriações no corpo. Ainda segundo a testemunha, Cássio apresentava um odor etílico, e estava transportando várias bebidas em uma sacola.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico para atender a vítima do acidente, que foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

O Policiamento de Trânsito também esteve no local do acidente e a área foi isolada para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, os veículos foram removidos da pista por um guincho.