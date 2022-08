Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido no PS de Rio Branco

O motociclista Matheus da Silva Lima, 23 anos, foi vítima de um grave acidente de trânsito na noite desta terça-feira (9), na rua Marcelino Machado, no Conjunto Manoel Julião, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunha, Matheus trafegava em uma motocicleta modelo Honda Bros, de cor preta, quando acabou batendo de frente com um carro modelo HB20 de cor Branco. Com a força do impacto, a motocicleta ficou parcialmente destruída. O motociclista ficou com uma dilaceração no pé direito e múltiplas escoriações no corpo.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico para atender a vítima do acidente, que foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

O Policiamento de Trânsito também estive no local do acidente e a área foi isolada para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, os veículos foram removidos da pista por um guincho.