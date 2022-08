Colisão entre motocicleta e trator deixa jovens em estado grave no PS de Rio Branco

O motociclista Wellington Batista Domingos, 23 anos, e o passageiro Railton Félix de Alencar, 22, ficaram gravemente feridos após se envolverem em um acidente de trânsito, na noite deste domingo (28), no km 84 na BR-317, próximo a Vila Pia, no município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informações das autoridades de trânsito, os jovens Wellington e Railton estava voltando de um jogo de futebol, em uma motocicleta modelo Titan de cor vermelha no sentido Senador Guiomard/Boca do Acre, quando bateram na traseira de um trator modelo Agrale que tinha um reboque de lâmina para arar a terra, que trafegava no mesmo sentido, mas trafegava no meio da pista sem sinalização.

Os jovens acabaram batendo no reboque e o piloto da moto Wellington acabou tendo a perna direita dilacerada, quase que amputada. Já Railton teve uma fratura exposta no joelho direito e uma fratura na perna direita. Na colisão, a dupla foi arremessada sobre o asfalto e foram socorridos por colegas que passavam no local, vindo também do jogo de futebol.

Após a colisão, o motorista do trator manobrou o veículo parou às margens da rodovia e em seguida fugiu do local do acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado e outra ambulância de suporte básico, para atender as vítimas. Após dar os primeiros atendimentos, Wellington foi encaminhado para o pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo. Já Railton foi transportado em estado de saúde grave.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e fez o isolamento para os trabalhos da perícia. A estrada foi parcialmente fechada durante o acidente, mas foi liberada depois da perícia.

O laudo da perícia ficará pronto em 30 dias e dirá qual dos dois condutores que causou o acidente.