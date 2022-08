“Com apoio de Bolsonaro, nossa eleição será decidida no primeiro turno”, diz Mailza

O presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu, na manhã desta quinta-feira (11), diversos candidatos a governador, vice-governador e senador do Progressistas, no Palácio da Alvorada. Dentre os convidados, o governador e candidato à reeleição Gladson Cameli e a senadora e candidata a vice-governadora Mailza – ambos do Acre.

Para a senadora, o apoio do presidente é fundamental, visto que o presidente defende os princípios cristãos, a pátria e a família e a expectativa é a de que, juntos com Bolsonaro, a eleição seja decidida ainda no primeiro turno. “O apoio do presidente foi fundamental para que o Acre entrasse no caminho certo. É um presidente que se preocupa com as pessoas, possui princípios cristãos e está preocupado com nosso estado e nossa nação. Com o apoio do presidente Bolsonaro, nossa eleição será decidida no primeiro turno”.

Além de Gladson e Mailza, estiveram presentes o presidente nacional do Progressistas e ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.