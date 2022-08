Com aposentadoria de Pedro Ranzi, TJAC abre concurso para desembargador

Com a aposentadoria voluntária do desembargador Pedro Ranzi, a presidência do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) tornou público um edital formalizando a abertura de concurso para provimento de um novo magistrado para o cargo.

O certame está disponível na edição n° 7.123 do Diário da Justiça Eletrônico (págs. 143 e 144) desta quarta-feira (10).

O acesso ao cargo se faz alternadamente pelos critérios de antiguidade e merecimento, assim este provimento se dará por merecimento, de acordo com as regras da Corte.

Os magistrados interessados em concorrer ao certame poderão requerimento dirigido à Presidência no prazo de 10 dias, a partir desta quinta-feira.