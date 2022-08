Com ex-atleta como técnica e base mantida, Assermurb quer brigar pelo título do Acreano Feminino

A treinadora tem cerca de 25 atletas no elenco e algumas já vestiram a camisa da Assermurb na última temporada, como a goleira Ana Paula, as zagueiras Lorena e Rafa, as volantes Mariceza e Raiane, e as meias-atacantes Katrina, Jaqueline e Mary.

A equipe iniciou a preparação para o estadual há cerca de um mês e alterna os trabalhos no campo da Associação dos Servidores Municipais de Rio Branco e no campo da Fazendinha, ambos em Rio Branco (AC).

– Podemos esperar da Assermurb uma equipe que vai brigar pelo título. É uma equipe que tem um histórico vitorioso, sempre na ponta da tabela. Então, vamos tentar manter esse histórico – destaca Andréa Albuquerque.

A Assermurb compõe o grupo A do estadual feminino ao lado do Vasco-AC, Sena Madureira e Andirá. O time estreia contra o Galvez no dia 18 de agosto, às 18h (do Acre), no estádio Florestão, na capital acreana.