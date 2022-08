Com festa, Petecão, Tota e Vanda inauguram comitê em Cruzeiro do Sul

O candidato ao governo do Acre, Sérgio Petecão, o candidato a vice, João Tota Filho e a candidata ao senado da república, Dra. Vanda Milani, lançam campanha de candidatura, nesta terça-feira, dia 16, em Cruzeiro do Sul. O lançamento acontece no comitê central do PSD 55, localizado na rua Siqueira Campos, n 312, às 18h.

Para a candidata ao senado da república, Vanda Milani, o dia de lançamento de candidatura pela coligação “Com a Força do Povo”, vai ficar marcado em sua trajetória como um dia de honra e de festa a ser compartilhado com os acreanos.

“Hoje é um grande dia, é o dia do lançamento da nossa campanha. É uma honra imensa estar aqui presente com o Petecão, candidato ao governo do Acre, Tota Filho candidato a vice e eu, Vanda Milani, candidata ao senado da república. Vamos fazer uma linda festa. Contamos com a sua presença”, convidou a candidata ao senado.

O lançamento marca a oficialização das campanhas de candidaturas há exatos 46 dias para as eleições de 2022, no dia 02 de outubro. A nível nacional, concorrem candidatos à presidência da república e, à nível estadual, pela coligação “Com a Força do Povo”, Sérgio Petecão concorre ao cargo de governador, Tota Filho como vice-governador, a Dra Vanda Milani concorre ao cargo de senadora, além de candidatos a deputados federais e deputados estaduais.