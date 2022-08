Com fraturas, duas vítimas de acidente em Sena Madureira são encaminhadas para Rio Branco

A manhã deste domingo (21) foi marcada por um acidente de trânsito de natureza grave na ponte José Nogueira Sobrinho, em Sena Madureira. A colisão se deu entre um carro, modelo Siena, e um ônibus que trafegavam em sentido contrário. Após bater no ônibus, o Siena ainda teria colidido com os ferros da ponte.

Ao todo, quatro moradores ficaram feridos e foram encaminhados, no primeiro momento, para o Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. Em seguida, dois deles precisaram ser transferidos para Rio Branco. Trata-se do motorista Angel Silva dos Santos, 21 anos, e Leviane Ferreira dos Reis, de 27 anos.

Segundo consta, Angel sofreu fratura exposta no fêmur esquerdo. Já Leviane teve fratura no quadril. Apesar da gravidade dos ferimentos, todos os ocupantes do carro conseguiram sobreviver.

Pelo que restou apurado até o momento, Angel teria tentado fazer uma ultrapassagem quando colidiu com o ônibus.