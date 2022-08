Com grito específico, jacarés são atraídos para margem de lago; veja vídeo

“TONI”, grita a anfitriã do atrativo turístico, Elusa Prado. Poucos segundos após o grito, vários jacarés começam a nadar até a beira do lago. Aqueles que estão mais próximos começam a subir um pequeno barranco e os animais que estavam mais longes se deslocam afoitos em direção do som.

Como a anfitriã explica, a tradição foi mantida e os “descendentes” do primeiro Toni respondem pelo chamado. “Nós mantemos o costume, mas não alimentamos os animais com frequência, apenas quando há sobras de carnes cruas. Não interferimos na vida dos animais”.

Para os turistas, o momento é de encanto. O contato com a fauna chama atenção. “A maioria dos turistas nunca teve contato próximo com um animal silvestre e que é quase pré-histórico. Nós não manejamos os jacarés, eles vivem no lago. Os jacarés vivem livres. Todos são Toni e quando chamamos, os animais vem. Agora estamos com cerca de quatro adultos e 16 filhotes”, finaliza Elusa.

A Estância Mimosa é uma fazenda que fica em Bonito. Para fins do ecoturismo, o local começou a ser utilizado em 1999 e desde então, a dedicação é preservar o local para os visitantes. O atrativo é um empreendimento familiar, que segue inúmeras regras de segurança e sustentabilidade.