Com investimentos de 400 mil, Governo implanta mais dois semáforos em Sena

O Governo do Acre, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), concretizou mais uma reivindicação da população de Sena Madureira ao instalar dois novos semáforos no município. Um deles já se encontra em pleno funcionamento e outro entrará em atividade ainda nesta semana.

Por meio de ofícios, o deputado estadual Gehlen Diniz (PP), apresentou a necessidade junto ao Detran que foi ratificada por outros segmentos da sociedade, dentre os quais a Câmara de vereadores.

Na última sexta-feira (12) a presidente do Detran no Acre, Taynara Martins, esteve em Sena Madureira acompanhando de perto o trabalho realizado. “Trata-se de mais um investimento do Governo, via Detran, no município de Sena Madureira. Diga-se de passagem, não é um semáforo aleatório. Há algum tempo o nosso engenheiro está aqui no município fazendo os devidos estudos. A única sinalização que existia aqui era a placa de PARE e a faixa de pedestre. Estamos atendendo uma reivindicação da população, um pedido da Câmara de vereadores e do deputado Gehlen Diniz que nos solicitou via ofício”, completou.

O investimento total na implantação dois novos semáforos orbita em 400 mil reais.

O semáforo instalado no centro da cidade, precisamente no cruzamento da Benjamin Constant com a Avenida Avelino Chaves já está em funcionamento. A meta principal da iniciativa é reduzir os acidentes.