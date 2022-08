A 23ª edição do Festival do Açaí da cidade de Feijó (AC) começa nesta sexta-feira (12) e termina no domingo. A expectativa é que cerca de 45 mil pessoas prestigiem os três dias de evento.

O evento costuma atrair turistas e moradores de outros municípios acreanos anualmente com festival de praia, shows, concurso e diversas atrações.

A abertura fica por conta do cantor Tierry, já no dia 13 pelo cantor Zezo e no dia 14 a festa será animada pela dupla João Bosco e Vinícius encerrará o evento.