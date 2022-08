Combate: veja quem são os favoritos no UFC 278

Os palpiteiros também esperam dobradinha entre Paulo Borrachinha e José Aldo no card principal, com ambos reunindo 10 das 12 apostas para vencer Luke Rockhold e Merab Dvalishvili, respectivamente.

No evento principal, o campeão peso-meio-médio, Kamaru Usman, arrebatou 11 dos 12 votos para vencer o desafiante Leon Edwards.

O UFC 278 desta semana destaca uma disputa de cinturão e duas lutas importantes envolvendo brasileiros nas antecedências. As três têm favoritos claros no Palpitão Combate.

Quanto aos demais três brasileiros no evento, Léo Santos e Francisco Figueiredo são vistos como “zebras”, enquanto Daniel Miojo leva ligeira vantagem sobre Victor Altamirano.

Serviço do UFC 278

Neste sábado, o Combate transmite o UFC 278 ao vivo e com exclusividade a partir de 19h (horário de Brasília). O Combate.com transmite o “Aquecimento Combate” e as duas primeiras lutas a partir de 18h30, assim como o YouTube do Combate. O site acompanha o evento em tempo real.