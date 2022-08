Começou a campanha: confira agenda dos candidatos ao governo do Acre

Inicia oficialmente, nesta terça-feira (16), o período de campanha eleitoral. Os candidatos a governador do Acre se dividem em agendas que vão desde reuniões à participação em eventos e inaugurações de comitê.

Veja abaixo a agenda dos candidatos ao Governo do Acre para este dia:

David Hall (Agir)

– 08h às 11h – reuniões de campanha na Sobral, Conjunto Bela Vista e Jardim Alah;

-13h às 15h – entrevista na TV Gazeta

– 16h às 17h30 – live transmitida via Instagram no Centro de Rio Branco para falar sobre projetos e concepções de Governo

-19h até 22h- campanha nos bairros: Quinze, Aeroporto Velho e Avenida Ceará.

Gladson Cameli (PP)

-10h: gravação de vídeos – Rua Mário Maia, bairro Jardim Alah

-15h: Ações administrativas de campanha.

Jorge Viana (PT)

-Mobilização nos 22 municípios do Acre com reuniões, encontros, adesivaços, bandeiraços.

-Em Rio Branco, seis pontos serão ocupados com movimentos (adesivaços e bandeiraços) liderados por Marcus Alexandre e, em Cruzeiro do Sul, por Nazaré Araújo.

-Jorge Viana cumpre agenda em São Paulo com o presidente Lula.

Mara Rocha (MDB)

-A partir das 8h caminhada da esperança com todos os candidatos da coligação. Local: Calçadão Benjamim Constant, ao lado do Terminal Urbano.

Marcio Bittar (União Brasil)

-Reuniões políticas

Nilson Euclides (Psol)

-10h: Encontro da Engenharia, Agronomia e Geociências Acreana com os Candidatos ao Governo do Acre. Local: CREA – AC.

Sérgio Petecão (PSD)

8h – mobilização para inauguração do comitê, reunião com os pescadores de Cruzeiro do Sul;

12h – almoço em Cruzeiro do Sul

16h – Inauguração do comitê com a Força do Povo em Mâncio Lima