Comida para emagrecer: confira 5 alimentos que ajudam a perder peso

“A alimentação com uma rotina de atividade física e higiene do sono adequada é o principal ponto para otimizar e melhorar o organismo”, conta a médica nutróloga Marianna Magri.

Ou seja, não adianta inventar dietas milagrosas e fazer longos jejuns, pois isso não irá te ajudar a alcançar seus objetivos. Então, se você quer reduzir o peso, o ideal é procurar um acompanhamento profissional. Mas, apostar em boas opções de comida para emagrecer também pode ajudar.

Veja 5 alimentos que ajudam a emagrecer:

1. Gengibre- Tem poder termogênico, capaz de acelerar o metabolismo e fazer o corpo gastar mais energia e queimar mais gordura. Além disso, ativa a circulação, otimizando a queima calórica. Pelo mesmo motivo, a canela também ajuda a perder peso.

2. Vegetais verde escuros- São ricos em vitaminas A, C, K, ácido fólico e nas vitaminas do complexo B, minerais, cálcio, ferro, fitoquímicos e fibras. Eles possuem funções diversas, inclusive na prevenção de doenças como a osteoporose, a anemia, as doenças cardiovasculares e o estresse. Além disso, também ajudam a manter o equilíbrio do pH sanguíneo, fazendo com que o corpo trabalhe de forma mais eficiente e intensa.

3. Aveia – A aveia é um cereal que trás inúmeros benefícios para a saúde. Ajuda a perder peso, pois controla a fome, sendo rica em fibras. Possui propriedades anti-inflamatórias, regula o intestino e ajuda a controlar a glicose e o colesterol.

4. Salmão, atum, e peixes em geral – Estão entre os alimentos que emagrecem. Pois são excelentes fontes de proteínas magras e de gorduras de boa qualidade. Como exemplos, temos a gordura monoinsaturada, que derruba as taxas de colesterol “ruim” e preserva as artérias. Além disso, serve como fonte de energia para o organismo. A dica é incluir os peixes na alimentação por, pelo menos, 2 vezes na semana.

5. Amêndoas – Essas e todas as outras oleaginosas são muito importantes no processo de perder peso com saúde, pois são fonte de gordura monoinsaturada. O destaque no efeito das amêndoas é pelo fato de que elas ajudam a estabilizar os hormônios que causam resistência à perda de peso.