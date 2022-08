Concurso da Sesacre: novos vagas são abertas e datas são alteradas; confira

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) retificou nesta segunda-feira (15) o edital do último concurso público anunciado pela pasta, com pelo menos 600 vagas.

O documento publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda torna pública a reabertura das inscrições, a retificação de alguns subitens e a inclusão dos conteúdos programáticos dos cargos que foram incluídos no certame.

Tem novas vagas para diversas áreas em Saúde, como auxiliar em saúde bucal e em farmácia, condutor de ambulância, técnico em órtese e prótese ortopédica, técnico em radiologia, em Segurança do Trabalho, contabilidade, engenheiro eletricista, eletrônico e engenheiro sanitarista, além de gestor em saúde coletiva e médicos de diversas especialidades.

Com 30 horas semanais, os vencimentos chegam até R$ 6.595,08.

As inscrições, que foram reabertas, devem ser realizadas das 8h do dia 15/08 até às 21h do dia 12 de outubro. A prova objetiva e discursiva foi adiada para o próximo dia 16 de outubro.

As demais datas serão divulgadas no site www.ibfc.org.br. Os candidatos devem acompanhar no referido endereço eletrônico todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público.

Confira o edital na íntegra.