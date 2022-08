Concurso IBGE: Instituto abre mais 6.765 vagas

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística segue tendo problemas para preencher todas as vagas do seu concurso IBGE, que visa ao Censo Demográfico 2022.

Com a coleta iniciada desde 1º de agosto, a autarquia vem realizando diversos processos seletivos temporários, com o intuito de ocupar postos vagos em estados/cidades que não contaram com um número suficiente de candidatos.

“O processo complementar tem o objetivo de contratar pessoal para as vagas que não foram preenchidas no processo seletivo simplificado. A diferença entre as duas seleções é que no PSS complementar há análise curricular em vez de prova e não é cobrada taxa de inscrição”, explicou o coordenador de Recursos Humanos, Bruno Malheiros.

Nesta quinta-feira, 25, mais um processo seletivo foi aberto, desta vez com 6.765 vagas, sendo 6.514 para o cargo de recenseador, de nível fundamental, e 251 para agente censitário (municipal e supervisor), de nível médio.

No caso dos agentes, os aprovados serão contratados pelo período de cinco meses, com ganhos iniciais de R$2.100 (agente municipal) e R$1.700 (supervisor e agente de informática).

Além dos salários, serão oferecidos auxílios alimentação, transporte e pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais.

Já os recenseadores terão uma remuneração por produção, calculada por setor censitário, unidades recenseadas, tipo de questionário e registro no controle da coleta de dados. Confira aqui o simulador! O contrato inicial será de três meses.

As oportunidades estão distribuídas por mais de 14 estados brasileiros, em diversas cidades.

Inscrições são presenciais

As inscrições para o edital complementar do concurso IBGE serão abertas nesta quinta, 25, no site do IBGE , e ficarão disponíveis até o dia 29 de agosto, exceto sábado e domingo. Não há taxa para participação.

Os interessados deverão se inscrever presencialmente, apresentando, nos postos listados no edital, o formulário de inscrição e a documentação original ou cópia autenticada no momento da contratação.

Os documentos entregues ou enviados no período de inscrição serão avaliados. A análise curricular será a única etapa desse processo seletivo. O resultado final está previsto para o dia 9 de setembro.

Após concurso, IBGE já divulgou diversos editais

O último edital publicado pelo IBGE contou com 578 vagas para o Estado do Rio Grande do Sul. Neste caso, as inscrições foram finalizadas na última quarta, 24.

Antes desse, um outro documento trouxe 157 vagas para os cargos de agente de pesquisas e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade.

Nas últimas semanas, mais três editais foram divulgados, incluindo as mais de 15 mil vagas para recenseadores.

Antes, no dia 25 de julho, foi publicado o 13º edital, com 398 vagas nos cargos de agente censitário municipal (119) e agente censitário supervisor (279).

No dia 18 de julho, o Instituto ofereceu postos para coordenadores. Já em junho, no dia 15, um edital foi publicado com 840 vagas para agentes censitários, mesmo cargo oferecido na nova seleção.

Anteriormente, o Instituto selecionou para o preenchimento de 48 mil vagas, no cargo de recenseador, de nível fundamental. Neste caso, os aprovados já foram convocados e iniciaram seus treinamentos.

Além destes, o IBGE também já publicou editais com 133 vagas para o cargo de agente censitário de informática, e 106 vagas nos cargos de agente censitário operacional (97) e coordenador censitário de subárea (nove).

A primeira seleção aberta no ano foi para os cargos que ficaram vagos após a seleção de agente censitário de pesquisa por telefone, no Rio de Janeiro.