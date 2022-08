Concurso IBGE: novos processos seletivos divulgados; 578 vagas!

Foram publicados no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda (22/8), dois novos processos seletivos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (concurso IBGE). São ofertadas, ao todo, 578 vagas para as funções de Agente Censitário de Administração e Informática, Recenseador, Agente Censitário Municipal e Agente Censitário Supervisor.

Agente Censitário de Administração: 4 vagas;

Recenseador: 542 vagas;

Agente Censitário Municipal/Agente Censitário Supervisor: 32 vagas.

Vale a pena ressaltar que todas as oportunidade são destinadas ao estado do Rio Grande do Sul!

Conforme informado no documento publicado no DOU, os interessados podem se inscrever no período estabelecido no anexo II do edital (que será ainda disponibilizado no portal do órgão). A inscrição será feita de forma presencial e não será cobrada taxa dos interessados.

A previsão do contrato do processo seletivo (concurso IBGE) será de até 5 meses para Agente Censitário de Administração e de até 3 meses para as funções de Recenseador, Agente Censitário Municipal e Agente Censitário Supervisor. O contrato poderá ser prorrogado conforme indicado no inciso II do parágrafo único do art. 4º da Lei nº 8.745, de 1993.

Os aprovados farão jus aos seguintes salários:

Agente Censitário de Administração: R$ 1.700,00 ;

; Recenseador: remuneração calculada por setor censitário;

Agente Censitário Municipal: R$2.100,00 ; e

; e Agente Censitário Supervisor: R$1.700,00.

Vale a pena ressaltar que, conforme informado no edital, é necessário o nível médio de formação para as funções de Agente Censitário de Administração, Municipal e Supervisor. Já para a função de Recenseador é necessário o nível fundamental de formação.

A forma de avaliação ainda não foi informado, mas deve seguir o modelo utilizado nos últimos processos seletivos (avaliação de títulos).

Resumo concurso IBGE (processo seletivo)