Concurso IBGE tem novo cronograma para 15 mil vagas de recenseador

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística retificou mais uma vez o edital complementar do seu concurso IBGE, que trouxe mais 15 mil vagas para recenseadores. O documento foi publicado no dia 28 de julho e terá seus primeiros resultados a partir desta quinta-feira, 11.

Pelo edital original, a seleção teria inscrições finalizadas no dia 1º de agosto e resultados já no dia 2. No entanto, as inscrições foram prorrogadas e ficaram abertas até o último dia 3.

Desta forma, a previsão era de que o resultado preliminar da análise de títulos fosse publicado no dia 5 de agosto, o que não ocorreu. Após comunicar o adiamento, o Instituto publicou, na última quarta-feira, 10, o novo cronograma.

Pelo documento, o resultado preliminar dos títulos será publicado neste quinta, 11, com prazo para recursos das 8h às 17h da próxima sexta, 12. Após essa fase, será publicado o resultado definitivo no dia 16, com a conclusão do processo no dia 19 de agosto.

As convocações serão imediatas, considerando que o Censo Demográfico teve início no último dia 1º e diversos recenseadores já estão em campo realizando a coleta.

Novo edital oferece 15 mil vagas para recenseadores

Publicado em julho, o edital complementar do concurso IBGE para recenseadores oferece 15.075 vagas, em 19 estados brasileiros.

Como já antecipado pelo Instituto, os editais complementares visam preencher vagas em localidades que não tiveram aprovados em número suficiente, apesar de haver mais de 87 mil candidatos não eliminados no processo em geral.

“O processo complementar tem o objetivo de contratar pessoal para as vagas que não foram preenchidas no processo seletivo simplificado. A diferença entre as duas seleções é que no PSS complementar há análise curricular em vez de prova e não é cobrada taxa de inscrição”, explicou o coordenador de Recursos Humanos, Bruno Malheiros.

Conforme o edital complementar, para concorrer, era preciso ter o nível fundamental completo. Já a remuneração será por produção. Confira aqui o simulador!

O contrato inicial será de três meses, cabendo prorrogação, com jornada de trabalho recomendável de, no mínimo, 25 horas, além da participação integral e obrigatória no treinamento.

Concurso IBGE para agentes e supervisores está aberto

No momento, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística recebe inscrições para outro edital complementar, que foi publicado na última quarta-feira, 10.

Neste caso, a seleção visa preencher 157 vagas oriundas do concurso IBGE 2021, que contou com 6.500 oportunidades e duas bancas organizadoras.

As vagas complementares são dos editais nº 3 e 5 de 2021, que foram publicados pelo Cebraspe, com vagas para os cargos de agente de pesquisas e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade, respectivamente.

Conforme publicação, a nova seleção conta com 157 vagas no total, sendo 152 para o posto de agente de pesquisas e mapeamento e cinco para supervisor de coleta e qualidade.

As oportunidades estão distribuídas por dez estados brasileiros, em 40 cidades. Ambos os cargos exigem o nível médio completo dos candidatos. No entanto, os ganhos serão diferentes, sendo eles de: R$1.387,50 (agente) e R$3.100 (supervisor).

Os aprovados terão direito aos auxílios alimentação, transporte e pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais. Os contratos serão de um ano, cabendo prorrogação por igual período.

As inscrições para o edital complementar do concurso IBGE já estão abertas e devem ser realizadas até a próxima terça-feira, 16. Não há taxa para participação nessa seleção.

Os interessados devem se inscrever presencialmente, apresentando, nos postos listados no edital, o formulário de inscrição disponibilizado no site do IBGE e a documentação original ou cópia autenticada no momento da contratação.